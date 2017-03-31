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Раду Бушилэ
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Назад в 90-е: как коллекторы вышибают деньги из граждан Молдовы

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Эксперт в области права Раду Бушилэ в эфире студии Sputnik Молдова проанализировал методы работы коллекторских агентств и индивидов-любителей, незаконно занимающихся этим видом деятельности

Сегодня в Молдове несложно найти на сайтах объявлений в интернете десятки предложений от коллекторских агентств, предлагающих услуги по взиманию задолженностей с получателей кредитов, людей, взявших под расписку и проценты энную сумму, и не отдавших ее в срок.

Естественно, что на фоне конкуренции, такие, назовем их так, частные предприниматели вынуждены изворачиваться и утверждать в тексте, что именно они вернут кредитору деньги, которые он давал взаймы неплательщику.

"Гарантия в 100 процентов", "срок возврата должником занятой суммы составит от двух недель до 3-6 месяцев", — такие цитаты несложно встретить в рекламных сообщениях таких частных коллекторов.

Человек в маске балаклавы. Архивное фото
© Photo: Wikipedia
Молдавские коллекторы – помощники или вымогатели в "законе"

В то же время, в частных беседах люди, которые заняли деньги, особенно в системе быстрого кредитования, жалуются, что после истечения срока по выплате займа, им начинают звонить такие частные посредники и в грубой форме требовать вернуть долг. Более того, с каждым звонком степень агрессивности таких коллекторов нарастает и доходит даже до угроз физической расправы над должником и членами его семьи.

Корреспондент студии Спутник Молдова решил узнать: насколько легальна деятельность коллекторских агентств и насколько их методы работы вписываются в рамки закона?

Какие комиссионные берут за успех частные "вышибалы" и почему среди методов их работы есть даже угрозы физической расправы над должниками?

Куда смотрит государство, когда вместо судебных приставов в квартиры и дома тех, кто задолжал, приходят люди, застрявшие по манерам поведения в шальных 90-х?

Ответы на эти корреспонденту студии Sputnik Молдова Андрею Петрику дал юрист, эксперт в области права Раду Бушилэ.    

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Молдавские коллекторы – помощники или вымогатели в "законе"
Теги:
коллекторы, проценты, угрозы, долги, неблагоприятные кредиты, кредит, Раду Бушилэ, Кагул, Молдова, Бельцы, Кишинев




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