Почему Германия останется локомотивом ЕС

В интервью журналисту радио Sputnik Армену Гаспаряну эксперт отметил, что главную роль в решении возникших в ЕС проблем будет играть Германия.

"Проблемы есть. Это и разная скорость экономического развития корневого ЕС и юго-восточных окраин. Мы видим, что там и демографические проблемы, депопуляция, массовый отток трудоспособного населения в более благополучные регионы. Сильны проблемы и с бюджетом, и с превращением этих стран в моноукладные экономики".

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