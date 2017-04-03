Свидетельства очевидца о взрыве в метро Санкт-Петербурга

По словам журналиста, взрыв произошел сегодня примерно в 14.30 по московскому времени на "синей ветке".

"По всей вероятности, непосредственно в вагоне произошел взрыв. По некоторым данным, взрыв был не один. Официальной информации пока нет. Опять-таки, по непроверенным данным, несколько человек погибли, возможно, около десяти человек. Несколько десятков ранены", — рассказал журналист.

По его словам, в районе станции "Сенная площадь" и "Технологический институт" наблюдается большое скопление машин скорой помощи и реанимации.

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