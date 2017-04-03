Эксперт указал на признаки теракта в метро Санкт-Петербурга

В понедельник, 3 апреля, днем в Санкт-Петербурге два взрывных устройства взорвались в вагонах поездов на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт". По предварительным данным речь идет о самодельном устройстве. Согласно различной информации, в результате случившегося пострадали от 20 до 30 человек. СМИ также сообщают о том, что погибших может быть от 6 до 10.

По словам собеседника радио Sputnik, на то, что в Петербургском метрополитене был совершен теракт указывают несколько признаков. Во-первых, большое число пострадавших и серьезные повреждения вагона метро говорят о том, что взрывное устройство было рассчитано на сильный поражающий эффект.

"Второе, была информация в Санкт-Петербурге о том, что сегодня находили на станциях метрополитена свертки, сумки с неопознанными предметами, на что были распределены силы правоохранительных органов. И третье, сегодня в Санкт-Петербурге находится президент — это политическая подоплека. Все это склоняет меня к тому, что это хорошо спланированный террористический акт", — заключил эксперт.

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