20:11 03 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Гончаров Сергей Алексеевич
© Photo: fb.ru

Эксперт указал на признаки теракта в метро Санкт-Петербурга

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (15)
61 0 0

Президент российской Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров считает, что взрывы в метрополитене Санкт-Петербурга можно квалифицировать, как хорошо спланированный террористический акт.

В понедельник, 3 апреля, днем в Санкт-Петербурге два взрывных устройства взорвались в вагонах поездов на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт". По предварительным данным речь идет о самодельном устройстве. Согласно различной информации, в результате случившегося пострадали от 20 до 30 человек. СМИ также сообщают о том, что погибших может быть от 6 до 10.

По словам собеседника радио Sputnik, на то, что в Петербургском метрополитене был совершен теракт указывают несколько признаков. Во-первых, большое число пострадавших и серьезные повреждения вагона метро говорят о том, что взрывное устройство было рассчитано на сильный поражающий эффект.

"Второе, была информация в Санкт-Петербурге о том, что сегодня находили на станциях метрополитена свертки, сумки с неопознанными предметами, на что были распределены силы правоохранительных органов. И третье, сегодня в Санкт-Петербурге находится президент — это политическая подоплека. Все это склоняет меня к тому, что это хорошо спланированный террористический акт", — заключил эксперт.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
Тема:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (15)

По теме

Свидетельства очевидца о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Путин: мы примем меры по оказанию помощи пострадавшим в метро
Взрыв в питерском метро: первые минуты после инцидента попали на видео
Президенту России Путину сообщили о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Двойной взрыв ударил по метро в понедельник в Санкт-Петербурге
Взрыв в Санкт-Петербурге в метро: есть ли данные о пострадавших
Теги:
взрывы, метро, Петербург, Россия




Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Девушки из группы поддержки баскетбольного клуба Даллас Маверикс во время игры НБА в Далласе
Новости недели глазами фотографов - лучшие кадры со всего мира
Видеофакт: заявление Путина и Лукашенко в связи со взрывом в Петербурге
Заявление Путина и Лукашенко в связи со взрывом в Петербурге
Жизненный путь Евгения Евтушенко
Жизненный путь Евгения Евтушенко

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.