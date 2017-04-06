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Виктор Парликов
© Sputnik/ Мирослав Ротарь

Парликов: схема поставок электроэнергии из Украины прозрачна и понятна

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Эксперт в области энергетики, бывший глава НАРЭ Виктор Парликов считает, что схема поставок электроэнергии из Украины не содержит подозрительных посредников.

Комментируя подписание договора между молдавским АО "Энергоком" и украинской компанией "DTEK Trading", Виктор Парликов отметил, что посредники в той или иной форме существуют всегда, а присутствие некоторых их них даже обосновано.

"В данном случае, если мы говорим о цепочке поставки энергии в Молдову, то одна из компаний, входящих в группу DTEK, поставляет электроэнергию государственной компании "Энергоком". "Энергоком" является собственностью правительства Республики Молдова. Он является поставщиком", — заявил эксперт в радиостудии Sputnik Молдова.

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© Sputnik/ Marina Lystseva
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По словам собеседника, в данном случае ясна роль каждого участника контракта.

"Учитывая то, что по крайней мере известны его основатели и известна маржа, по которой работает этот поставщик, в принципе, говорить о какой-то схеме или о каких-то офшорах не приходится. В данном случае, да, цепочку поставщиков можно было сделать и короче, но, по крайней мере, есть ясность того, кто эти поставщики, откуда они и куда уходят деньги. Эта маржа прозрачна и относительно невелика", — резюмировал Виктор Парликов.

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Теги:
поставки электроэнергии, Украина, Молдова, "DTEK Trading", АО "Энергоком", Виктор Парликов, Молдова, Украина





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