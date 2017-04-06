Метеорологи предупреждают о заморозках

Об угрозе заморозков в воздухе радиостудии Sputnik Молдова сообщила руководитель Центра агрометеорологического мониторинга Государственной гидрометеорологической службы Молдовы Татьяна Миронова.

По словам метеоролога, заморозки возможны 8-9 апреля, когда в некоторых районах страны температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса.

"Мы думаем, что если в низинах может быть чуть ниже температура, то возможно какое-то небольшое повреждение", — отметила Миронова.

В то же время, по ее информации, цветение ранних сортов персиков, абрикосов и слив началось в южных районах страны. На севере республики пока развертывания почек не наблюдается.

"В общем, мы не ожидаем особых повреждений культур от возможных заморозков", — добавила она.

Метеоролог также сообщила, что угроза заморозков в воздухе сохранится с 6 по 24 апреля.

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