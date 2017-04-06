Захарова прокомментировала "секретные" фотографии Путина и Симоньян

Сенатор от штата Нью-Гемпшир, представитель Демократической партии США Джин Шахин принесла на слушания фотографию российского президента Владимира Путина и главного редактора RT Маргариты Симоньян.

"Эта фотография показывает то, что, на мой взгляд, происходит с RT", — заявила она. "Я считаю, что американский народ имеет право знать, использует ли российское правительство первую поправку к конституции (гарантирует свободу слова и прессы — ред.), чтобы навредить нашей стране", — заявила Шахин.

По словам сенатора, эту фотографию она взяла из рассекреченного доклада американской разведки.

Мария Захарова рекомендовала чиновникам США в следующий раз не прибегать к дорогостоящим услугам американской разведки, а обращаться непосредственно на телеканал или в МИД России, где снимки будут предоставлены совершенно бесплатно.

"У меня просьба к официальным лицам Соединенных Штатов: если вам будут в следующий раз, извините за выражение, "втюхивать", наверняка, за большие деньги, секретные фотографии Симоньян и Путина, можете их совершенно бесплатно получить либо на сайте "Russia Today", МИД может предоставить. Если у вас есть лишние деньги, переведите их в благотворительный фонд, но не позорьтесь так", — сказала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила, что фотографиями, на которых изображен российский лидер и главный редактор RT, "заполнен весь интернет".

"Американская сенатор призвала задуматься, что же мы видим на этой фотографии, к чему все это и до чего докатились. Я так и не поняла: кто докатился — то ли Президент России, то ли телеканал или все вместе. Но на мой взгляд, фотография эта четко говорит о том, что у нас есть телеканал Russia Today, что он, действительно, стал одним из крупнейших не только российских каналов, но и мировых каналов", — добавила Захарова.

По ее мнению, фотография, которую продемонстрировала Джин Шахин, доказывает, что в России женщины стали занимать достойные себя должности: не номинально и не по разнарядке.

"Для меня эта фотография свидетельствует еще о том, что мы пришли к тому моменту, когда женщины начали назначаться на те должности, которым они соответствуют и делается это без ограничения по гендерному, возрастному, национального признаку. Делается это без блата, и главным здесь становится профессиональный критерий", — резюмировала Мария Захарова.