У Китая подготовлено около 100 миллионов информационных солдат

Ранее стало известно об открытии Центра для ведения информационной войны США против России. По данным интернет-издания Daily Beast, работать против Москвы предполагается через "малоизвестное межведомственное учреждение под крышей Госдепа, под названием Центр глобального взаимодействия".

По замыслу авторов проекта — сенаторов Роба Портмана и Криса Мерфи, "Центр будет отслеживать иностранные пропагандистские кампании, анализировать тактику и оказывать им сопротивление, выделяя гранты зарубежным журналистам, гражданским организациям и частным компаниям".

В интервью журналисту радио Sputnik Армену Гаспаряну, Андрей Ильницкий заявил, что Соединенные Штаты уже давно преуспели в ведении информационных войн.

"Что касается США — здесь все давно и серьезно. Начиная с конца 90-х годов в различных структурах, прежде всего в Агентстве национальной безопасности, в Министерстве обороны, а также в кругах с ним связанных, были проработаны и подготовлены войска для информационных операций. Они созданы, они имеют структуры, смежные в гражданских сферах, и на это тратятся немалые деньги", — подчеркнул эксперт.

По словам собеседника, высоко оценивает значимость и эффективность информационных войн и Китай.

"У Китая, по некоторым оценкам, есть возможность выставить, по некоторым оценкам, порядка 100 миллионов аналитиков, своеобразных информационных солдат", — добавил Ильницкий.

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