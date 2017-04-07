Эксперт: переворот 7 апреля частично провален, так бывает у молдаван

Почему данные переписи населения за 2014 год до сих пор не опубликованы в полном объеме и пропали ли выделенные на перепись деньги.

Приведет ли изменение избирательной системы Молдовы к оздоровлению политической ситуации в стране.

© Sputnik / VLADIMIR POLUSATOV Валерий Реницэ: после 7 апреля 2009 года меня 5 лет не брали на работу

Являются ли события 7 апреля 2009 года излиянием народного гнева или срежиссированной некими кукловодами "цветной революцией". Кем был Евгений Евтушенко для мировой поэзии.

Молдова: преобразования после 7 апреля 2009 года >>>

Вот лишь часть тем, которые обсуждали журналист Сергей Цуркану с публицистом и аналитиком Валерием Реницэ в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

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