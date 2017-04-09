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Александр Батыру
© Photo: vk.com / Anastasia Batyru

Александр Батыру: моя мечта чтобы люди ходили по улицам голыми

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Знаменитый и модный московский фотограф родом из Молдовы рассказывает о секретах своей работы и о том, как стать настоящим мастером

Александр Батыру более 20 лет проживает в Москве. На его фотопортретах Владимир Путин, Леонид Филатов, Мирей Матье, Эммануил Виторган и другие знаменитые персоны. Кроме того, Александр успешно работает в других жанрах, в том числе ню.

Сам о себе Батыру пишет:

"Рост 1метр 90 сантиметров утром и 1метр 24 сантиметра вечером. Меня постоянно нет. Живу сразу везде. Очень люблю красивых людей (жаль, что их становится всё меньше). Хочется прожить так, чтобы было что рассказать счастливым внукам, а они, после того, как меня не станет, говорили бы своим счастливым внукам: "Классный у нас был дед!"
Журналист Сергей Цуркану беседует с Александром Батыру и пытается выяснить технические и профессиональные секреты фотографа, а также — что до сих пор связывает Александра с Молдовой.

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Теги:
Москва, Молдова





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