Будут ли наши внуки расплачиваться за государственный долг Молдовы

Исходя из статистических данных, на февраль 2017 года, государственный долг Республики Молдова, как внутренний, так и внешний, вырос приблизительно на 780 миллионов леев и достиг нового исторического рекорда — 51,85 миллиардов леев. Вместе с тем, экономисты прогнозируют, что внешний долг Молдовы в текущем, 2017 году продолжит расти и достигнет отметки в 39,56 миллиардов леев, но при этом внутренний долг может сократиться на 250 миллионов леев.



Насколько адекватна данная ситуация экономическим реалиям нашей страны и будут ли наши дети и внуки расплачиваться за постоянно растущий долг — об этом и многом другом беседовал журналист Сергей Цуркану с экономическим экспертом Виорелом Гырбу.