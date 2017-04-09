Утерян ли ключ решения приднестровской проблемы

Почему идеалы части жителей бывшей Советской Молдавии разошлись с идеалами другой части населения, и почему похожие процессы происходили и в других бывших союзных республиках. Почему людей можно превратить в чудовищ путем политической пропаганды и заставить видеть черное белым. И почему по окончании всех войн и конфликтов их участники часто не понимают ради чего они стреляли друг в друга.



Об этом и многом другом беседовал журналист Сергей Цуркану с российским телеведущим, публицистом и политологом Искандером Хисамовым.