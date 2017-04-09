Вербное Воскресенье православных и католиков совпало, что это значит

В 2017 году один из главных христианских праздников: Вход Господень в Иерусалим или Вербное Воскресенье приходится на 9 апреля, и дата его совпадает у православных и католиков. Что это означает, и означает ли вообще, что именно празднуют христиане в этот день, и как следует обращаться с ветвями вербы, и почему те же люди, которые приветствовали Христа в Иерусалиме, через неделю кричали "Распни его" — об этом и многом другом беседовал журналист Сергей Цуркану с настоятелем Покровской церкви села Гидигич Максимом Мелинте.