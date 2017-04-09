Вербное Воскресенье православных и католиков совпало, что это значит

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Эксперт в области энергетики Виктор Парликов считает, что существуют риски повторения ситуации, возникшей в 2014 году, когда Украина остановила поставки электроэнергии в Молдову.
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