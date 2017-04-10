Что можно, а чего нельзя православным христианам в страстную неделю

С понедельника у православных христиан началась страстная неделя. В христианстве все дни Страстной седмицы носят название «Великих» — Великий понедельник, Великий вторник и так далее, употребляется также эпитет "страстной".

Каждому дню страстной седмицы свойственны свои особенности, и по священному писанию она весьма насыщенна на главные события, происходившие перед светлым праздником Святого Воскресения.

В эти шесть дней, предваряющих главный христианский праздник — Пасху — происходили такие события, как обличение Христом фарисеев и книжников, знаменитая "Тайная вечеря", омовение Иисусом ног своим ученикам, молитва Спасителя в Гефсиманском саду, и когда состоялось предательство Иуды.

Корреспондент студии Sputnik Молдова Андрей Петрик решил выяснить: как следует вести себя православным в эти особые для христиан дни, что можно, а чего нельзя делать и говорить в страстную седмицу? Ответы на эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал настоятель кишиневского храма Святого Георгия Николай Флоринский.

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