"Дороги Победы — на Берлин" — ежегодный мотомарш, участники которого посещают могилы советских солдат, освободивших мир от фашизма и напоминают жителям европейских стран об истинных героях Второй мировой войны.

По словам Андрея Бобровского, в этом году акция стартует 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках и завершится 9 мая в Берлине. Участники мотопробега проедут по шести странам: Беларусь, Польшу, Словакию, Венгрию, Чехию и Германию. Акция будет разделена на три этапа: российский, белорусский и европейский.

"В России мы пройдем через Снегири, Соловьеву переправу, Смоленск. В Беларуси колонна проследует до Минска, там будет посещен "Курган славы". Далее участники посетят так называемое "Кладбище белорусских деревень" под названием Хатынь. Закончится белорусский этап в городе Брест", — сообщил байкер.

После Беларуси последует третий, европейский этап мотопробега, участники которого посетят памятные исторические места, связанные со Второй мировой войной. Завершится акция традиционного 9 мая в Берлине.

О мотопробеге "Дороги Победы — на Берлин 2017" рассказал в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" член мотоклуба "Ночные волки" Андрей Бобровский.

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