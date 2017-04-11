Дипломат назвал условия успеха визита Тиллерсона в Москву

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибывает во вторник в Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Это первый визит в Москву Тиллерсона в качестве госсекретаря.

По мнению Игоря Иванова, рассчитывать на то, что в ходе визита американского госсекретаря будут достигнуты договоренности по каким-то важным международным вопросам — это нереально. Дипломат подчеркнул, что успехом визита стало бы официальное объявление о договоренности проведения встречи на высшем уровне.

"До тех пор, пока не будет восстановлен нормальный политический диалог на высшем уровне, говорить о том, что контакты по линии политиков, военных или других могут быть эффективными — это нереально. Вся иерархия диалога должна быть восстановлена и, прежде всего, на уровне президентов. Поэтому, такая договорённость, если она будет достигнута в ходе визита и переговоров госсекретаря США, я считаю, что это был бы оптимальный результат", — сказал Иванов в ходе круглого стола, организованного в МИА "Россия сегодня" в преддверии визита Тиллерсона в Москву.

По словам дипломата, в дальнейшем необходимо восстановить каналы диалога, которые существовали между двумя странами в период холодной войны и отказаться от практики общения посредством заявлений для прессы.

"Если мы сможем преодолеть этот странный этап в наших отношениях и восстановить нормальный диалог на всех уровнях, на которых принимаются решения и достигаются договоренности, то я думаю, что из этого кризиса мы сможем выйти", — резюмировал Игорь Иванов.

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