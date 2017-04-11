Ни один президент не может гарантировать безопасность во всем мире

Согласно результатам опроса, во всех странах, кроме Италии и США, большинство жителей считают, что мир станет менее безопасным после избрания Трампа.

© AFP/ TIMOTHY A. CLARY Опрос Sputnik.Мнения: мир не станет безопаснее после избрания Трампа

В Италии так считают 49%, в США — 45%. Во всех странах число тех, кто считает, что мир станет менее безопасным, превышает число тех, кто уверен в обратном. Почти треть итальянцев (32%), 28% турок и четверть британцев (25%) считают, что уровень безопасности в мире не изменится после прихода Трампа.

Комментируя результаты исследования, Валерий Осталеп заявил, что ни Дональд Трамп не может быть гарантом безопасности на земле, хотя Соединенные Штаты и являются одним из самых активных игроков на международной арене.

"Президент США — это не император мира и не тот, кто может купировать, блокировать или наоборот активизировать общее состояние конфликтов на нашей планете", — отметил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

Осталеп заявил, что одновременно в разных точках планеты разворачиваются более 50 конфликтов, на разрешение которые можно повлиять лишь коллегиальными решениями.

"Система международной безопасности может быть устроена, гарантируя определенную гармонию людям, только основываясь на учете мнений разных игроков. То, что США не очень любят делать. Именно поэтому, общее состояние конфликтности постоянно повышается. США, на самом деле, как активный игрок с экономическими интересами во всем мире, не всегда учитывают мнение и региональных игроков", — добавил политолог.

В этой связи он указал на позицию США в нашем регионе.

"Я далек от мысли, что США положительно влияет на безопасность в нашем регионе: в Молдове и Украине. И я не уверен, что их действия дают больше безопасности нам", — заключил собеседник.

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