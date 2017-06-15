Почему Латвия в пятерке беднейших стран ЕС

В экономике существует понятие индекса реального индивидуального потребления на душу населения, он выражен в стандартах паритета покупательной способности. в Латвии в 2016 году этот индекс составил 67% от среднего уровня ЕС. Ниже этот показатель только в Болгарии (53%), Хорватии (59%), Румынии и Венгрии (63%). Таким образом Латвия по индексу реального индивидуального потребления на душу населения находится в Евросоюзе на пятом месте.

Почему балтийская страна отстает от своих ближайших соседей по ЕС в эфире радио Sputnik говорит независимый эксперт-аналитик Евгения Зайцева.

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