Между союзниками по НАТО пробежала "черная кошка"

Президент Литвы Даля Грибаускайте на этой неделе провела официальную встречу с главой Словении Борутом Пахором, во время совместной конференции Пахор отметил, что удивлен чрезмерным беспокойством балтийской республики в отношении предстоящих белорусско-российских учений "Запад-2017".

Откуда в стане стран членов НАТО взялись подобные разногласия, в эфире радио Sputnik говорит бывшая служащая американской армии, сотрудник НАТО, специалист по вопросам международной безопасности Виктория Легранова.

"Антироссийская истерия нужна для защиты от всемирного Мордора во главе с Путиным. Но только Литва эту истерию подогревает, так как хочет денег. Словения же поняла, что все это не имеет под собой ни каких оснований", — сказала Легранова.

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