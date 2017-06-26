Как политики манипулируют избирателями через социальные сети

С развитием современных технологий и, прежде всего, интернета, перед молдавскими политиками открылось "не паханное поле" для деятельности. Если ранее в период предвыборной кампании или в серые номенклатурные будни им приходилось снимать галстуки и дорогие костюмы и выходить в народ в рубашках в стиле "casual", организовывая ежедневные встречи с электоратом, то сейчас возможность склонять на свою сторону умы простых смертных появилась посредством общения с ними в соцсетях.

Отныне слуга народа может не утруждать себя поездками на "Ниве" пыльным полям и весям, а овладевать разумом потенциального избирателя из салона фешенебельного автомобиля или из кабинета с кондиционером и холодно минералкой посредством смарфтона или ноутбука.

Какие уловки и методики используют молдавские политики в соцсетях для того, чтобы максимально убедить потенциального избирателя встать в строй своих сторонников?

Могут ли политики в соцсетях использовать скрытые психологические приемы для привлечения сторонников?

Ответы на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дала доктор психологии Елена Ковалева.