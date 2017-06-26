Зачем маленькой Литве понадобилась большая европейская армия

Более 70 процентов участников соцопроса, проведенного в Литве одной из европейских исследовательских компаний, поддерживают идею создания единой армии Евросоюза.

Идея создания такого войска ненова, но она стала особенно актуальной после заявлений американского президента Дональда Трампа о том, что США урежет финансирование НАТО, а ЕС придется вносить большие финансовые ассигнования на поддержание боеспособности Североатлантического альянса.

В странах ЕС был проведен социологический опрос, в рамках которого 55 процентов опрошенных поддержали идею о создании общеевропейской армии. Большее число сторонников такого нововведения, согласно данным опороса — в Нидерландах, 74 процента опрошенных голландцев высказались в пользу создания армии ЕС. Почти столько же граждан, 71 процент опрошенных, поддержали данную инициативу в Литве.

Самый низкий уровень поддержки идеи создания армии ЕС в зафиксирован социологами в Великобритании — 39 процентов, и Швеции — 40 процентов.

Будет ли создана единая армия Евросоюза, и зачем маленькой и миролюбивой Литве участие в таком большом и дорогом, в финансовом плане, войске?

Ответ на этот вопрос в эфире радио Sputnik дал доцент кафедры европейского права МГИМО при МИД России Николай Топорнин.