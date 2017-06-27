Мамонтов: Молдова способна балансировать между Россией и Западом

В эфире радиостудии Sputnik Молдова известный российский журналист напомнил, что многие страны, среди которых даже крупные и сильные, продвигают многовекторные интеграционные процессы.

"Так многие государства устроены, что они и на двух, и на многих стульях сидеть вынуждены. Даже очень большие, сильные страны имеют многовекторную политику", — отметил собеседник.

По мнению Владимира Мамонтова, существует несколько моделей внешней политики, из которых Молдова может сделать выбор.

Есть простые модели, и многих они устраивают — прилепиться к кому-то сильному сбоку, принять его правила игры, дуть в эту дуду и ни о чем не думать. Этот большой и сильный "крышует" в военном, экономическом, в стратегическом смысле, подкармливает как минимум: изобилия нет, но чтобы не померли с голоду, подбрасывает кредиты, затягивая окончательно в это болото", — отметил российский журналист.

Владимир Мамонтов добавил, что существует другой, но достойный вариант для такой небольшой страны, как Молдова, "которая понимает, что она значимая единица в Европе".

"Реально для Молдовы проводить промолдавскую нормальную политику при этом абсолютно сохраняя теплые, прекрасные отношения и с Россией, и с Европой. И мы жили так с вами. Была политика "разрядки". Мы, в конце концов, какое-то количество лет назад строили газопроводы, обменивались плодами земли, инвестициями, технологиями — все это возможно на самом деле", — резюмировал собеседник.