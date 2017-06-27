Пентагон напуган новым российским супероружием

Об этом указано в докладе Разведывательного центра ВВС и космических войск (National Air and Space Intelligence Center) и комитета военной разведки по изучению баллистических ракет (Defense Intelligence Ballistic Missile Analysis Committee), попавшем в распоряжение агентства РИА Новости до публикации.

"Гиперзвуковые планирующие летательные аппараты — маневренные аппараты, которые летают на сверхзвуковой скорости (в пять и более раз выше скорости звука) и большую часть полета держатся ниже, чем среднестатистическая баллистическая ракета", — говорится в документе, подготовленном военными разведывательными службами США.

В докладе также указано, что российские войска стратегического назначения сохранят наибольшую мощь среди зарубежных стран.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель Владислав Шурыгин отметил, что гиперзвуковое оружие, действительно, превратит ПРО в неэффективную систему. По его словам, возможность системы американской противовоздушной обороны перехватывать гиперзвуковые объекты пока еще не доказана. Она направлена на объекты с более простой математикой, то есть на ракеты, уточнил собеседник.

"Любой маневрирующий объект ставит перед системами ПРО задачу, которую крайне сложно выполнить. Когда еще объектов несколько, то это еще более сложно. А когда их — десятки и сотни, то возникает эффект "перегруженного коммутатора", то есть невозможно дозвониться. В этом случае такие гиперзвуковые ударные объекты, которые сейчас Россия разрабатывает, во многом обесценивают американскую ПРО. Прежде всего, потому, что они (объекты ПРО США) сами в первые секунды будут уничтожены", — подчеркнул собеседник.

В то же время, по его мнению, "страшилки" о российском супероружии являются поводом потребовать увеличения бюджета американской армии.

"Все последнее время американское руководство говорит о том, что нужно пересматривать военный бюджет в сторону увеличения. В принципе, он увеличивается (в США) на протяжении всех 80 лет. Но администрация (президента) Дональда Трампа взяла курс, примерно как в свое время (Рональд) Рейган, на гиперувеличение военного бюджета. Поэтому возникают такие фобии, "страшилки" о том, что будет создано русскими и китайцами супероружие. Следовательно, Америке, мол, нужно перевооружаться", — сказал Владислав Шурыгин.