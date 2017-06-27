Брюссель недоволен литовскими туалетами /

Борясь за европейские стандарты Еврокомиссия инициировала в отношении этой прибалтийской республики процедуру нарушения. В случае, если власти Литвы проиграют в войне с сельскими туалетами, стране придется выплатить многомиллионный штраф.

Эксперт российского Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил в эфире радио Sputnik, что Евросоюз требует унификации во всем, а европейским чиновникам безразлично, что уровень жизни восточных европейцев значительно отличается от западных.

"Восточные европейцы должны были понимать, что их ждет принудительная ситуация, при которой они будут вынуждены отказаться от всех тех привычек, от всех тех "удобств", в разном смысле этого слова, которые у них существуют на момент присоединения к Европе. Европа не приемлет того, что Восточная Европа считает, что у нее есть права на какие-то особенности", — сказал собеседник.