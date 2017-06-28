Вдохнет ли Траян Бэсеску жизнь в молдавских унионистов

Экс-президент Румынии Траян Бэсеску избран почетным председателем не так давно зарегистрированной в Молдова Партии национального единства, которую возглавляет Анатол Шалару. Данное решение было принято в ходе первого съезда новой унионисткой партии, делегаты которой избрали руководящий состав. Заместителями Анатола Шалару были назначены румынский депутат Константин Кодряну и известная унионистка Анна Гуцу. В настоящее время Траян Бэсеску судится с Молдовой, из-за отмены президентом Игорем Додоном указа своего предшественника Николае Тимофти о предоставлении Траяну Бэсеску и его супруге молдавского подданства.

Сможет ли почетное председательство Бэсеску сплотить нестройные ряды молдавских унионистов и придаст ли его должность дополнительный политический вес партии Шалару — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает политолог, заместитель директора Института политических и юридических наук Академии наук Молдовы Виктор Жук.