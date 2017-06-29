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Игорь Прокопенко
© Photo: Личный архив Игоря Прокопенко

Что представляет из себя загадочный интернет-вымогатель "Петя"

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Рижский специалист в области информационных технологий Дмитрий Прокопенко в эфире радио Sputnik рассказал о том, как вирус "Петя" вымогает деньги с пользователей глобальной паутины.

От очередной кибератаки интернет-вируса "Петя" в Латвии пострадали некоторые сети магазинов средней величины, об этом сообщил заместитель руководителя латвийского учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Варис Тейванс.

С вирусом, блокирующим файлы и требующим выкупа, уже столкнулись органы государственной власти Украины, российская нефтяная компания "Роснефть", датская транспортная компания "Maersk".

Хакер
© Sputnik/ Вадим Анцупов
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В Прибалтике "Петя" далеко не так сильно бушует, как на Украине, но последствия все равно — ощутимые. Вряд ли латвийские органы правопорядка, которые попробуют организовать расследование, что-то найдут. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал латвийский специалист в области информационных технологий Дмитрий Прокопенко.

Что представляет из себя загадочный интернет-вымогатель "Петя", и каков механизм его действия? Об этом в эфире радио Sputnik рассказал латвийский эксперт Дмитрий Прокопенко.

"Механизм распространения "Пети" довольно знаком. Человеку в письме предлагают открыть какой-то вложенный документ, после чего всплывает системное окно операционной системы "Windows", в котором содержится вопрос: "Действительно ли Вы хотите открыть этот документ?". Но люди на постсоветском пространстве ничему не учатся и нажимают клавишу "Да". Далее — компьютер блокируется и пользователю предлагают выплатить за декодирование порядка 300 долларов США", — заявил Прокопенко.

По словам специалиста, вирусы-шифровальщики, подобные "Пете", существуют давно. Однако, настаивает эксперт, во избежание эксцессов, пользователей персональных компьютеров неоднократно предупреждали о том, чтобы они копировали свои личные данные на съемные диски или другие электронные носители, чего многие не делают. Как результат — заблокированный девайс и потерянные гигабайты персональной информации. 

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Теги:
Petya, вирус-вымогатель, вирус WannaCry, коварный вирус, киберпреступность, кибер-безопасность, кибератака, интернет, Дмитрий Прокопенко, Киев, Латвия, Рига, Москва, Молдова, Россия, Украина, Кишинев




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