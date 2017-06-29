23:18 29 Июня 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Виктор Степанюк
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Почему детей на экзаменах заставляют рассказывать об успехах евроинтеграции

Радио
Получить короткую ссылку
2620

Эксперт в области образования, экс-вице-премьер правительства Молдовы Виктор Степанюк в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, как оценивать работу в случае, если ученик напишет в тесте правду о евроинтеграции республики.

Более 41% учащихся "завалили" экзамен на степень Бакалавра. Результаты экзаменационной сессии демонстрируют, что лишь 58,73% выпускников успешно прошли тестирование.

Между тем, результаты экзаменационных тестов родители списывают не только на то, что их дети могли "не доучить" определенный предмет перед экзаменом, а на несуразность вопросов, на которые составители тестов предлагали ответить детям.

Психолог Елена Ковалева
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Психолог о том, к чему могут привести экзаменуемого обыски на Бакалавре

В частности, на выпускных экзаменах в гимназиях, ученикам, заканчивающим 9 класс, предлагали ответить на вопрос об успехах Молдовы на пути евроинтеграции. В данной ситуации складывается некая двойственность: с одной стороны, ученик, вроде бы, должен написать выученные догмы и ответить так, "как надо". С другой — никто не может ему, как гражданину, запретить высказать свою оценку процесса страны по пути сближения с ЕС, пусть и декларируемого на уровне центральных властей республики.

Как быть педагогу, который должен оценить то, как лицеист охарактеризовал "успехи Молдовы на пути сближения с ЕС": поставить негативный бал за несоответствие работы общепринятой точке зрения, или повысить оценку за творческий подход к вопросу, за личную позицию, высказанную экзаменуемым в работе?

Об этом корреспондент радиостудии Sputnik Молдова поинтересовался у преподавателя Института международных отношений, экс-вице-премьера правительства Молдовы Виктора Степанюка.

Бакалавр, архивное фото
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
В Молдове почти половина выпускников провалила экзамены

"Такие курьезные случаи бывают не только у нас в стране. Конечно, школьная программа очень ясно предусматривает прохождение определенных тем. Но любой преподаватель должен по достоинству оценивать и альтернативные ответы. Евроинтеграцию Молдовы можно видеть и из Брюсселя, и из Вашингтона, и из Москвы. Поэтому есть общепринятые, на властном уровне положения, и есть точка зрения гражданина Молдовы по процессу евроинтеграции", — подчеркнул Степанюк.

По словам эксперта, отвечая на вопрос "об успехах Молдовы на пути евроинтеграции", ученик должен объективно смотреть на вещи. Есть решения парламента, постановления правительства, касающиеся евроинтеграции, на которые экзаменуемый должен сослаться и отметить их, как свершившийся факт.

Но занижать оценку за работу, по словам Степанюка, в случае, если экзаменуемый написал правду, проверяющий не имеет права, поскольку в данной ситуации ответ может восприниматься не как зазубренная догма, спущенная по разнарядке министерством просвещения, а как субъективная реакция гражданина страны на внешнеполитический вектор развития страны, что также заслуживает уважения. 

По теме

Политолог: власти Молдовы лишь создают видимость евроинтеграции
Теги:
импровизация, заученный ответ, догма, бакалавриат, гимназия, лицеисты, лицей, бакалавр, экзамен, евроинтеграция, выпускные экзамены, министерство просвещения РМ, Виктор Степанюк, Молдова, Кишинев




Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис и комиссар по правам человека Совета Европы Нил Муйжниекс
    Родился – сразу латвиец

    Латвия должна рассмотреть вопрос о предоставлении гражданства новорожденным детям неграждан, считает президент страны Раймондс Вейонис.

  • Тимофеев Иван Николаевич
    Не первая партия

    Страны Балтии не обладают решающим голосом в отношениях с Западом, но придают негативный резонанс и отношениям России со странами Западной Европы, считает программный директор РСМД Николай Тимофеев.

  • Юри Ратас на саммите в Брюсселе
    Переход хода

    Правительство Эстонии одобрило председательство страны в Совете Европейского союза на ближайшие шесть месяцев, начиная с 1 июля.

  • IV Форум регионов России и Беларуси
    Рассмотреть проблемы под лупой

    Эксперты дали оценку Форуму регионов Беларуси и России, указав, что чем ближе находятся инструменты взаимодействия к конкретным участникам, тем лучше для решения проблем.

  • Грузинский заграничный паспорт
    Упростить жизнь

    Россия упростит визовый режим для экипажей самолетов из Грузии, сказал замглавы МИД России Григорий Карасин.

  • Пресс-конференция министерства культуры
    Охраняйте памятники сами

    Органам местного самоуправления Абхазии будут делегированы полномочия по охране культурного наследия, сказал заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия.

  • Жених и невеста, фото из архива
    Ищу невесту

    Огромное количество азербайджанцев принимают участие в зарубежных телешоу, которое помогает молодым людям найти свою любовь.

  • Армяно-грузинский бизнес форум. Гиоргий Кахара и Сурен Караян
    Плодотворные связи

    Армения и Грузия заинтересованы в создании совместных предприятий в сфере сельского хозяйства.

  • Научные труды
    Никому не нужный труд

    В рейтинге цитируемости научных трудов авторитетного аналитического ресурса SCImago Journal Казахстан занимает 6 место с конца. Ниже него только Ниуэ, Западная Сахара, Питкэрн, Сен-Пьер и Микелон.

  • Похороны Нафи Джусойты
    Прощание с писателем

    Проститься со знаменитым осетинским писателем и ученым Нафи Джусойты прошло более 10 тысяч человек.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис и комиссар по правам человека Совета Европы Нил Муйжниекс
    Родился – сразу латвиец

    Латвия должна рассмотреть вопрос о предоставлении гражданства новорожденным детям неграждан, считает президент страны Раймондс Вейонис.

  • Тимофеев Иван Николаевич
    Не первая партия

    Страны Балтии не обладают решающим голосом в отношениях с Западом, но придают негативный резонанс и отношениям России со странами Западной Европы, считает программный директор РСМД Николай Тимофеев.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Конкурс имени Андрея Стенина
Шорт-лист фотоконкурса имени Стенина в номинации "Главные новости"
Детский сад Замок детства
Детский сад "Замок детства"
10 доступных мест отдыха в Европе
Десять доступных мест отдыха в Европе

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться