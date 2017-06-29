Почему детей на экзаменах заставляют рассказывать об успехах евроинтеграции

Более 41% учащихся "завалили" экзамен на степень Бакалавра. Результаты экзаменационной сессии демонстрируют, что лишь 58,73% выпускников успешно прошли тестирование.

Между тем, результаты экзаменационных тестов родители списывают не только на то, что их дети могли "не доучить" определенный предмет перед экзаменом, а на несуразность вопросов, на которые составители тестов предлагали ответить детям.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Психолог о том, к чему могут привести экзаменуемого обыски на Бакалавре

В частности, на выпускных экзаменах в гимназиях, ученикам, заканчивающим 9 класс, предлагали ответить на вопрос об успехах Молдовы на пути евроинтеграции. В данной ситуации складывается некая двойственность: с одной стороны, ученик, вроде бы, должен написать выученные догмы и ответить так, "как надо". С другой — никто не может ему, как гражданину, запретить высказать свою оценку процесса страны по пути сближения с ЕС, пусть и декларируемого на уровне центральных властей республики.

Как быть педагогу, который должен оценить то, как лицеист охарактеризовал "успехи Молдовы на пути сближения с ЕС": поставить негативный бал за несоответствие работы общепринятой точке зрения, или повысить оценку за творческий подход к вопросу, за личную позицию, высказанную экзаменуемым в работе?

Об этом корреспондент радиостудии Sputnik Молдова поинтересовался у преподавателя Института международных отношений, экс-вице-премьера правительства Молдовы Виктора Степанюка.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь В Молдове почти половина выпускников провалила экзамены

"Такие курьезные случаи бывают не только у нас в стране. Конечно, школьная программа очень ясно предусматривает прохождение определенных тем. Но любой преподаватель должен по достоинству оценивать и альтернативные ответы. Евроинтеграцию Молдовы можно видеть и из Брюсселя, и из Вашингтона, и из Москвы. Поэтому есть общепринятые, на властном уровне положения, и есть точка зрения гражданина Молдовы по процессу евроинтеграции", — подчеркнул Степанюк.

По словам эксперта, отвечая на вопрос "об успехах Молдовы на пути евроинтеграции", ученик должен объективно смотреть на вещи. Есть решения парламента, постановления правительства, касающиеся евроинтеграции, на которые экзаменуемый должен сослаться и отметить их, как свершившийся факт.

Но занижать оценку за работу, по словам Степанюка, в случае, если экзаменуемый написал правду, проверяющий не имеет права, поскольку в данной ситуации ответ может восприниматься не как зазубренная догма, спущенная по разнарядке министерством просвещения, а как субъективная реакция гражданина страны на внешнеполитический вектор развития страны, что также заслуживает уважения.