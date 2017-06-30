Российский журналист рассказал о том, что нужно России от Молдовы

"России нужна нормальная, нейтральная, спокойная Молдова, которая бы нам поставляла вино и все, чем богата. А чем богата Молдова — мы знаем, мы это любим, мы это с удовольствием будем снова потреблять в широком смысле слова", — сказал собеседник.

По словам журналиста, россиян интересовали не только дары молдавской земли, но и ее культура. И сегодня Россия готова принимать все, что всегда связывало два государства.

"Мы так устроены в России — мы все это будем любить и воспринимать, только не надо из нас делать врагов. Мы вам не враги и вы нам не враги — это важно", — заключил российский журналист.