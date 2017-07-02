Сколько нужно лет, чтобы окупить квартиру в Кишиневе

В рейтинге далее следует столица соседней Украины. В Киеве квартиру можно "отбить" за 11 лет. На третьем месте расположился Дублин. В столице Ирландии недвижимость окупается за 14 лет. Замыкают пятерку Будапешт и Бухарест. В венгерской и румынской столицах понадобится в среднем 16 лет, чтобы вернуть вложенные в квартиру деньги.

Впрочем, эксперт в сфере недвижимости, риелтор Петр Олейник не согласен с выводами румынских коллег. В эфире радиостудии Sputnik Молдова он пояснил, что окупаемость квартиры в Кишиневе через сдачу ее в аренду составляет не 10, а 20 лет.

По подсчётам эксперта, стоимость пригодной для сдачи в наем однокомнатной квартиры в молдавской столице в среднем составляет 20 тысяч евро, а ее аренда — 120-130 евро в месяц. Если вычесть налоги, амортизационные расходы, а также потери от незанятости квартиры получается, что ежегодная чистая прибыль от сдачи жилья в наем составляет порядка 1000 евро.

"Получаем порядка 20 лет окупаемости — это примерно 5 % годовых. В любом случае — это больше, чем в депозите", — говорит собеседник.

По словам риелтора, в Молдове не во что вкладывать свободные сбережения. Во-первых, мало того, что доверие к банковской системе низкое, так еще и на процентах по депозитам особо не разбогатеешь.

"Доходность по депозитам очень низкая, она составляет не более одного-двух процентов по депозитам в валюте, по депозитам в леях она составляет порядка восьми-девяти процентов — это примерно на уровне инфляции", — сказал Петр Олейник.

Во-вторых, говорит собеседник, вложение в недвижимость является наиболее приемлемой инвестицией, поскольку она достаточно защищена и, что немаловажно, ощутима.

"Когда мы говорим о депозитах, надо еще подумать в какой валюте их хранить: в евро, долларах, леях, в каком банке. А квартира для большинства людей, которые не совсем компетентны, это простая и понятная инвестиция: купил-сдал, здесь вложил — там получил. В принципе, это поддерживает рынок недвижимости", — заключил эксперт.

Почему в Кишиневе выгодно вкладывать деньги в недвижимость рассказывает риелтор Петр Олейник.