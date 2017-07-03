"Полный финиш": Кишиневом правят собаки

Корреспондент Sputnik Молдова прошелся по "пушкинским местам" Кишинева и подвергся неоднократному нападению крупных собак. Понравится ли это иностранным туристам?

Как сбежать из тюрьмы при помощи вилки и оказаться после этого на фешенебельных европейских курортах.

Какими именно должны быть штрафы за недоеденную в отелях еду?

Стоит ли молдавским туристам ездить в КНДР и не закончится ли поездка так же как у американца Отто Уормбира?

Правда ли что Гитлер жив и съездив в Аргентину, его можно увидеть?

Это и многое другое в специальном, отпускном и туристическом выпуске передачи "Полный финиш" обсуждают журналисты Сергей Цуркану, Наталья Иовва и Андрей Петрик.