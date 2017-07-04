Эх, прокачу: поспособствуют ли поправки в ПДД снижению числа аварий

Вступили в силу изменения в ПДД республики. Изменена максимальная разрешенная скорость для передвижения легковых автомобилей по национальным трассам. Отныне по некоторым участкам национальных магистралей водители будут иметь право ездить со скоростью до 110 км/ч. А также введены новые понятия "агрессивное поведение", "начинающий водитель" и другое.

Зачем внесены эти поправки и поспособствует ли это снижению количества аварий на дорогах?

В каком состоянии находятся молдавские трассы и можно ли по ним ездить на высоких скоростях, не рискуя угодить в кювет?

Почему в Молдове такое большое количество ДТП и каков общий уровень подготовки молдавских водителей?

На эти вопросы корреспонденту студии Sputnik Молдова ответил заместитель председателя Союза автоводителей республики Олег Кожокару.