Как белорусы сделали то, что никак не удается молдаванам

Как бывшей советской республике удалось добиться того, что пока никак не удается Молдове — на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова отвечает председатель Белорусской общины Республики Молдова Юрий Статкевич.

По словам собеседника, залог успеха страны кроется не только в трудолюбии народа, но и в его менталитете.

"Надо делать революцию у себя в голове. Белорусы смогли сделать такую революцию. Надо еще отметить характер белорусский: это дисциплинированность и соблюдение законов. Европа чем хороша — соблюдением законов. У нас в Молдове трудолюбивый народ, но и белорусы трудолюбивые, они никогда не сидят без дела", — сказал Юрий Статкевич.

По его мнению, многое зависит и от сильного лидера. Статкевич говорит: заслугой Александра Лукашенко стало то, что в период распада Советского Союза ему удалось сохранить производственные предприятия и коллективы тогда, когда их продукция была никому не нужна.

"Эти заводы тогда работали на склады: и МАЗ, и тракторный завод — у них не было реализации. Ему удалось не развалить не только само производство, но и сохранить коллективы, специалистов", — резюмировал собеседник.

Секреты успеха Беларуси раскрыл в интервью радиостудии Sputnik Молдова председатель Белорусской общины Республики Молдова Юрий Статкевич.