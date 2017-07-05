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Юрий СТАТКЕВИЧ
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Как белорусы сделали то, что никак не удается молдаванам

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Хорошие дороги, низкий уровень преступности и безработицы, высокие зарплаты, социальные гарантии и медицинские услуги – все это ассоциируется с Евросоюзом. В то же время, есть страна – не член ЕС, а участница Евразийского экономического сообщества, которой удается показать, что Европу можно построить у себя дома. Речь идет о Беларуси

Как бывшей советской республике удалось добиться того, что пока никак не удается Молдове — на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова отвечает председатель Белорусской общины Республики Молдова Юрий Статкевич.

По словам собеседника, залог успеха страны кроется не только в трудолюбии народа, но и в его менталитете.

"Надо делать революцию у себя в голове. Белорусы смогли сделать такую революцию. Надо еще отметить характер белорусский: это дисциплинированность и соблюдение законов. Европа чем хороша — соблюдением законов. У нас в Молдове трудолюбивый народ, но и белорусы трудолюбивые, они никогда не сидят без дела", — сказал Юрий Статкевич.

По его мнению, многое зависит и от сильного лидера. Статкевич говорит: заслугой Александра Лукашенко стало то, что в период распада Советского Союза ему удалось сохранить производственные предприятия и коллективы тогда, когда их продукция была никому не нужна.

"Эти заводы тогда работали на склады: и МАЗ, и тракторный завод — у них не было реализации. Ему удалось не развалить не только само производство, но и сохранить коллективы, специалистов", — резюмировал собеседник.

Секреты успеха Беларуси раскрыл в интервью радиостудии Sputnik Молдова председатель Белорусской общины Республики Молдова Юрий Статкевич.

Теги:
Александр Лукашенко, успехи, Беларусь, Юрий Статкевич




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