Воспоминания о Гранине: он никогда не изменял себе

"Для нации он очень многое значил: для библиотечного мира и чисто по-человечески. Это колоссальная потеря", — сказала Чалова в эфире радио Sputnik.

По словам Чаловой, Гранин никогда не изменял своим взглядам и мировоззрению, был честным по отношению к себе и всем, для кого являлся кумиром.

"Меня всегда потрясало, несмотря на возраст, его кристально чистая голова и мысли. Никогда не предал себя и всех нас", — вспоминает о писателе Зоя Чалова.

Даниил Гранин стал признанным классиком русской литературы. Начал печататься в 1949 году. Среди его работ — романы "Искатели", "Иду на грозу", "Картина", повести и рассказы "Собственное мнение", "Место для памятника", "Неизвестный человек".

Гранин занимался и общественной деятельностью, участвовал в международных встречах и симпозиумах, посвященных науке, экологии, литературе. Он создал первое в стране Общество милосердия. Был председателем правления Международного благотворительного фонда имени Лихачева.