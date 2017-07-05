Кишинев среди самых некрасивых городов мира: кто изуродовал столицу

Возглавляет список самых уродливых городов мира Брисбен (Австралия). В черный список также попали Брюссель, Портлэнд, Вашингтон, Каир, Калькутта, Джакарта и др. Им дают разные характеристики. Но вот молдавская столица описывается авторами рейтинга следующим образом:

"Есть множество уродливых городов в бывшем Советском Союзе. Еще больше городов просто скучные. Одни из них разрушаются, другие перенаселены. В Кишиневе, столице Молдовы, есть и то и другое. Самые большие впечатления от Кишинева вы получите, если приедете туда на поезде. Когда вам скажут, что эта станция ваша — вы не поверите. Как это могло стать главным железнодорожным вокзалом столицы страны? Но это так. Разве все эти невероятно скучные габаритные здания недостаточно показательны?", — пишет автор статьи.

В статье уделено внимание и центру Кишинева.

"Центр города — лучший пример того, что Советский Союз считал достойным столицы республики. Это буквально целая куча пространства, выровненная огромными, безумно скучными правительственными зданиями", — говорится в заметке.

Бывший заместитель главного архитектора Кишинева Валерий Лупашку отчасти согласен с авторами рейтинга. Он признал, что во время восстановления Кишинева в послевоенный период не удалось сохранить первозданное лицо столицы.

"То лицо 19 века Кишинева, к сожалению, не было реконструировано. Все здания, которые находились на Александровской, ныне Штефана чел Маре, были реконструированы под сталинский ампир. И новое строительство предполагало появление новых административных блоков", — сказал Валерий Лупашку.

В то же время, говорит архитектор, тогда были заложены широкие стройные кишиневские проспекты, которые не были обременены лишними и неуместными архитектурными элементами, которыми ныне пестрит молдавская столица.

"Сегодня мы видим избыток визуальной рекламы, которая не вписывается в общий концепт развития города. Мы видим развитие партерных этажей на низком уровне. Реконструкция идет на самой безвкусице", — говорит собеседник.

Немалую лепту в дело разрушения стильного образа Кишинева внесли и его жители, считает архитектор. Пристройки и надстройки, балконы, переделанные под жилую площадь, фасады многоэтажек, похожие на мозаику, так как их утеплили и покрасили на свое усмотрение — все это превратило былой белый город, наш цветок из камня, в искалеченное поселение, в котором царят архитектурный хаос и откровенная безвкусица.

"Действительно на сегодняшний день никак Кишинев нельзя назвать прекрасным и цветущим городом, каким он был когда-то. Бесспорно, он потерял свое лицо, свою былую изящность и стройность", — резюмировал архитектор.

Кто изуродовал молдавскую столицу, на вопрос отвечает бывший заместитель главного архитектора Кишинева Валерий Лупашку.