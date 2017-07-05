Астролог предупреждает об угрозах июля

В эфире радио Sputnik Беларусь астролог рассказал, что июль наиболее располагает к отдыху, поскольку две его декады Солнце находится в знаке Рака, а он наиболее располагает к восстановлению сил и тихому отдыху, когда нужно восстанавливать силы и релаксировать.

Июль же открывается датой "Черного Солнца" — это период 3-4 июля, когда Земля наиболее удалена от своего светила. Этот сложный период мы пережили, однако нас ожидают очередные испытания, когда Солнце, как символ жизнестойкости, войдет в напряжение с Плутоном.

"Это продлится до 12-13 июля, а пик приходит на 9-10 июля. Нужно избегать желательно либо быть внимательным в местах массового скопления людей. Не идти на особый риск как на отдыхе, так и в обыденной жизни, чтобы не было плачевных последствий", — предупреждает Вячеслав Бонча.

По словам астролога, психически неустойчивые люди могут испытывать беспокойство, возможны обострения. Необходимо ограничить употребление алкоголя, поскольку "даже минимальное чрезмерное употребление алкоголя может привести к плачевным результатам".

"В июле может резко возрасти количество отравлений алкоголем и утоплений", — говорит астролог.

Всем метеозависимым и людям с неустойчивым артериальным давлением в первой половине июля нужно соблюдать меры предосторожности, не перенапрягаться и меньше бывать на солнце.

Астролог также дал полезный совет тем, кто собирается в отпуск: стоит помнить, что в июле. опасности могут поджидать на морских побережьях и вблизи горных массивов.

"Безопасно отдыхать у себя на родине в тихих местах", — говорит Бонча.

Еще одна тенденция связана с личными отношениями. Пик здесь приходится на 5-6 июля.

"Некоторые события в психологическом плане могут расцениваться как негативные, но в то же время они могут привести к какому-то логичному развитию и решению ситуации. Хотя присутствует риск расплаты за ошибки прошлого. В деловых отношениях в это время лучше не закладывать каких-то долгосрочных циклов", — советует астролог.