Кровь за кровь: будет ли террор ответом на террор

За последний квартал в Великобритании произошло четыре нападения террористов, вызвавших множество жертв. 19 июня 2017 года Даррен Джон Осборн из Кардиффа въехал в толпу мусульман у мечети на северо-востоке Лондона. В результате этого инцидента один человек погиб и 10 пострадали.

Стоит ли ждать того, что европейские крайне правые, неонацисты и радикалы начнут целенаправленно отвечать террором на террор. Будет ли Европа радикализироваться из-за частых террористических атак. Где грань между здоровой толерантностью и равнодушием к собственной судьбе и будущему?

На эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова отвечает эксперт по безопасности, бывшая сотрудница НАТО, Виктория Легранова.