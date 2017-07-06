Встреча Путина и Трампа состоится 7 июля: что изменится в мире

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин встретятся в пятницу 7 июля во второй половине дня, в кулуарах саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Эту информацию подтвердили в Кремле и Белом Доме.

Что изменится в мировом балансе после этой встречи, потеплеют ли отношения России и США, что будет с кризисом в Сирии и Украине, какова судьба антироссийских санкций и какие общие интересы существуют в настоящий момент у двух стран.

На эти вопросы, в эфире радиостудии Sputnik Молдова отвечает российский политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского Педагогического Государственного Университета Владимир Шаповалов.