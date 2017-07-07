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Дорин Чуря
© Photo: Youtube.com / AgroTV Moldova

Сколько гормонов и антибиотиков содержится в мясе молдавских кур

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Председатель Союза производителей птицеводческой продукции Дорин Чуря в эфире студии Sputnik Молдова рассказал: чем кормят молдавских пернатых на птицефабриках, и не опасно ли употребление в пищу куриного мяса

Диетологи бьют тревогу. По мнению специалистов, куриное мясо в изобилии продающееся с прилавков магазинов и рынков в некоторых случаях приводит к ожирению и даже к гормональным нарушениям у подростков, в результате чего юноши становятся женоподобными, а у девушек появляются вторичные мужские половые признаки: грубый голос, незначительный рост волос на теле и на лице.

Ранее, в одном из интервью студии Sputnik Молдова, врач-диетолог Татьяна Козарис, рассказала о том, что в ряде случаев корень зла кроется в мясе птицы, вырастающей максимум за 40 дней. Гормоны роста, тетрациклин, амоксицилин, энрофлоксацин — это лишь тот малый список препаратов, без которых жизнь кур массового производства становится невозможной и бессмысленной, а главное — нерентабельной. Врач сообщила, что за медицинской помощью уже обращаются мамы со своими детьми.

Рацион такой птицы также оставляет желать лучшего. Рыбная мука, соевый шрот, мел — это лишь некоторые "деликатесы" заранее сдобренные комбикормами с гормонами из ежедневного рациона пернатых с птицефабрик.

Врач-диетолог отмечает, что употребление мяса пятикилограммовых кур, что неестественно, сказывается в период беременности у женщин. Медик уверяет, гормоны такой искусственно "растолстевшей" птицы может нести в себе угрозу повышения гормонального фона при ее употреблении.  В результате, у мужчин полнеют бедра и обвисает грудь, а женщины все чаще "дружат" с бритвенными приборами.

Корреспондент студии Sputnik Молдова Андрей Петрик решил выяснить: содержится ли в мясе молдавских кур весь тот ядерный химический коктейль, который иногда приводит к изменению веса и гормональным нарушениям среди подростков, либо отечественные "рябы" питаются экологически чистыми кормами, а зама из них — просто щит для иммунитета и общая, надежная подпитка для организма? И почему импортное мясо пернатых может нанести непоправимый вред здоровью?

Ответы на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дал председатель Союза производителей птицеводческой продукции Дорин Чуря. 

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Теги:
химикаты, курицы, проблемы со здоровьем, гормоны, курятина, мясо, вред, опасность, Союз производителей птицеводческой продукции, Дорин Чуря, Молдова, Кишинев




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