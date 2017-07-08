Можно ли разбогатеть, сдавая кровь в Молдове

В нашей стране, благодаря сдаче крови и плазмы около 150 тысяч больных получают своевременную помощь, что зачастую спасает им жизнь. Восемьдесят тысяч человек ежегодно сдают кровь и плазму в Молдове.

С 2005 по 2014 в Молдове доля случаев добровольного донорства увеличилась с 14 % до 64,4 %.

В планах Министерства здравоохранения — ежегодно повышать этот показатель на 5%. Каково это — быть донором в Молдове, какие льготы и польза от этого благородного занятия, можно ли поправить свое материальное положение, являясь у нас донором крови — на эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова отвечает директор национального центра переливания крови Светлана Чеботарь.