Ждет ли мир раздел сфер влияния

Встреча в Ялте — вторая по счёту многосторонняя встреча лидеров трех стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — во время Второй мировой войны, посвящённая установлению послевоенного мирового порядка, другими словами разделу сфер влияния в мире. Конференция проходила в Крыму, в Ливадийском дворце в Ялте.

Нуждается ли мир в обозначении новых сфер влияния, стоит ли ждать того, что случится "Ялта-2" и каким именно образом может произойти установления нового, постиндустриального порядка в мире — если может вообще.

На эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова отвечает директор российского Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев.