Загорающим на заметку: крем от солнца опасен

Об этом компоненте многих косметических средств и о том, как выжить в погоне за красотой рассказал в эфире радио Sputnik профессор, заведующий лабораторией физико-химических методов исследований МГУ Альберт Лебедев.

По словам ученого, кремы, используемые в качестве ультрафиолетовых фильтров, с недавних пор попали в список загрязняющих веществ, с которыми не в состоянии бороться станции водоочистки. Свои вредоносные свойства неожиданно открыл авобензон, являющийся компонентом самых разнообразных косметических средств, в том числе кремов от загара.

Как объяснил ученый, попадая в хлорированную воду, авобензон вступает в реакцию с хлором, образуя опасные соединения.

"Авобензон — это безопасное вещество. Но кода вы, намазавшись кремом, попадаете в бассейн с хлорированной и, не дай Бог, бромированной водой, у вас авобензон начинает превращаться в самые разнообразные нежелательные соединения. Сейчас у нас список из 46 таких соединений, но работа продолжается", — сказал Альберт Лебедев.

В то же время, ученый уточнил, кремы от загара могут навредить здоровью в том случае, если используются постоянно при посещении бассейна.

"Если изо дня в день мажетесь, тогда может привести к эффекту. Если два-три раза в год оказались в таких условиях — это никак не повредит", — заключил ученый.

О вреде крема от загара — в эфире радио Sputnik рассказал профессор МГУ Альберт Лебедев.