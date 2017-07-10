Как Кишиневу вернуть облик столицы: рекомендации архитектора

В эфире радиостудии Sputnik Молдова архитектор дал несколько рекомендаций как это сделать.

Во-первых, считает Валерий Лупашку, столица преобразится, если ее очистить от всего наносного, после чего в городе сразу станет светло и чисто.

"Надо убрать все то, что нанесли на город, его структуру и фасады: эти киоски, рекламные панно, безобразные малые архитектурные формы, искорёженные деревья, которые стоят и мешают. Провести генеральную уборку в городе в архитектурном плане", — сказал собеседник.

Вторым этапом, по мнению специалиста, должны стать строительные и ремонтные работы.

"После этого надо наводить порядок на градостроительном уровне. То есть привести в порядок тротуары, парки, дороги, жилые микрорайоны, общественные здания, общественные пространства и так далее", — сказал он.

Как облагородить молдавскую столицу: экспресс-рекомендации дает архитектор Валерий Лупашку.