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Валерий Лупашку
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Как Кишиневу вернуть облик столицы: рекомендации архитектора

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Бывший первый заместитель главного архитектора Кишинева Валерий Лупашку считает, что есть возможность быстро и с наименьшими затратами преобразить столицу

В эфире радиостудии Sputnik Молдова архитектор дал несколько рекомендаций как это сделать.

Во-первых, считает Валерий Лупашку, столица преобразится, если ее очистить от всего наносного, после чего в городе сразу станет светло и чисто.

"Надо убрать все то, что нанесли на город, его структуру и фасады: эти киоски, рекламные панно, безобразные малые архитектурные формы, искорёженные деревья, которые стоят и мешают. Провести генеральную уборку в городе в архитектурном плане", — сказал собеседник.

Вторым этапом, по мнению специалиста, должны стать строительные и ремонтные работы.

"После этого надо наводить порядок на градостроительном уровне. То есть привести в порядок тротуары, парки, дороги, жилые микрорайоны, общественные здания, общественные пространства и так далее", — сказал он.

Как облагородить молдавскую столицу: экспресс-рекомендации дает архитектор Валерий Лупашку.

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Теги:
внешний вид, реконструкция, Кишинев, Валерий Лупашку





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