Рукопожатия Путина и Трампа стали поводом для психологического анализа

В СМИ и социальных сетях обсуждают все: от достигнутых лидерами России и США договоренностей, до языка рукопожатий Дональда Трампа и беседы его супруги Меланьи с российским президентом.

Повышенное внимание общественности к второстепенным вещам в большой политике вызвало недоумение белорусского политического эксперта, руководителя Центра изучения внешней политики и безопасности Сергея Палагина.

По его мнению, нужно более внимательно относиться к сути переговоров и их результатам, а не обсуждать "бэкграунд" политических мероприятий высокого уровня.

"Многие современные аналитики предпочитают не заниматься наукой, а считают количество рукопожатий и сколько раз Путин наклонялся к Меланьи Трамп, делают из этого какие-то выводы. Но я попытаюсь присоединиться к тем, кто считает суть переговоров серьезным посылом, причем позитивным посылом", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik Беларусь.

Палагин также отметил, что мы можем говорить о парламентских встречах, об экспертном сообществе, но решения будут принимать именно лидеры стран.

"Когда европейские лидеры сидят в опере и ждут концерта, а двое главных зрителей, без которых нельзя начать мероприятие, отсутствуют, а Ангела Меркель нервно обмахивается программкой, с мыслью, что против нее что-то замышляют, становится понятной вся серьезность переговоров российского и американского лидеров", — считает эксперт.

О степени важности языка жестов и надежде на перемены после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа говорит в интервью радио Sputnik Беларусь политолог Сергей Палагин.