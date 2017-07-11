Vox Populi: как кишиневцы спасаются от жары

Спустя более чем неделю сравнительно комфортной погоды, в Молдову вернулась жара. Согласно данным метеорологов, в ближайшие несколько дней, вплоть до четверга, 13 июня, столбики термометров в обеденные часы будут показывать по республике до плюс 32, плюс 35 градусов по Цельсию.

© Sputnik/ Саид Царнаев Самый точный прогноз погоды в Молдове - жара неумолима

Между тем, те, у кого нет денег на приобретение кондиционеров, а таких — большинство, используют старые и проверенные "дедовские" методы борьбы с летним зноем, среди которых и холодный квас, и окрошка, и намоченные простыни, повешенные перед открытым окном, чтобы хоть как-то охладить знойный воздух, поступающий в жилище.

Корреспондент студии Sputnik Молдова решил поинтересоваться, как кишиневцы преодолевают повышенные дневные температуры, и какие способы борьбы с жарой есть у них на вооружении? Об этом в блиц-интервью рассказали сами жители столицы.