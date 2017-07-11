Молдавский переселенец рассказал о том, как его встретили в России

Людской поток в представительство в консульский отдел Посольства России в Молдове не прекращается. Надо признать — желающих переселиться в Россию достаточно. Сами переселенцы говорят, что основной причиной, по которой они хотят покинуть родину, является сложная экономическая обстановка в стране, невозможность трудоустроиться и содержать свою семью.

© Sputnik/ Евгений Одиноков На что должны обратить внимание переселенцы из Молдовы в Россию

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Однако многих наших сограждан, решившихся навсегда уехать и изменить свою судьбу, пугает неизвестность. Удастся ли устроиться на новом месте, не будет ли там хуже, чем здесь, выдадут ли им обещанные "подъемные" деньги, обеспечат ли общежитием на первое время?

Что необходимо знать тем гражданам Молдовы, которые планируют принять участие в госпрограмме по добровольному переселению соотечественников в Россию?

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал уже бывший гражданин нашей республики, а ныне подданный Российской Федерации Руслан Лунгу. Этнический молдаванин, он уже три года является гражданином России, говорит, что встретили его там очень тепло, выплатили обещанные "подъемные", и не возникло проблем ни с трудоустройством, ни с арендой жилья.

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