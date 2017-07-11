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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана
© Sputnik / RODION PROCA

Молдавский переселенец рассказал о том, как его встретили в России

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Бывший гражданин Молдовы, а ныне – подданный Российской Федерации рассказал корреспонденту студии Sputnik Молдова о том, как работает федеральная программа по переселению, и о том, как его встретили на новом месте

Людской поток в представительство в консульский отдел Посольства России в Молдове не прекращается. Надо признать — желающих переселиться в Россию достаточно. Сами переселенцы говорят, что основной причиной, по которой они хотят покинуть родину, является сложная экономическая обстановка в стране, невозможность трудоустроиться и содержать свою семью.

Города России. Липецк
© Sputnik/ Евгений Одиноков
На что должны обратить внимание переселенцы из Молдовы в Россию

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Однако многих наших сограждан, решившихся навсегда уехать и изменить свою судьбу, пугает неизвестность. Удастся ли устроиться на новом месте, не будет ли там хуже, чем здесь, выдадут ли им обещанные "подъемные" деньги, обеспечат ли общежитием на первое время?

Что необходимо знать тем гражданам Молдовы, которые планируют принять участие в госпрограмме по добровольному переселению соотечественников в Россию?

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал уже бывший гражданин нашей республики, а ныне подданный Российской Федерации Руслан Лунгу. Этнический молдаванин, он уже три года является гражданином России, говорит, что встретили его там очень тепло, выплатили обещанные "подъемные", и не возникло проблем ни с трудоустройством, ни с арендой жилья. 

Бюджет госпрограммы переселения в Россию увеличен >>>

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Теги:
разрешение на временное проживание, российский паспорт, гражданство России, госпрограмма, вид на жительство, переселенцы, переселение, Липецк, Москва, Молдова, Россия, Кишинев





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