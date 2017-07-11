Кто заинтересован в том, чтобы "отупить" население Молдовы

"Знание — сила", "Учиться, учиться, учиться!", "Книга — источник знаний!", — эти и многие другие лозунги из прошлого у многих остались в памяти по сей день. И, если раньше они воспринимались, как затертые, продвигаемые властью догмы, то сегодня призывы советского прошлого уже полностью потеряли свой смысл.

Такое мнение в интервью студии Sputnik Молдова высказала председатель Ассоциации русских писателей Олеся Рудягина. По ее словам, граждан нашей страны, которые когда-то считались самыми читающими в мире, сегодня редко встретишь с книгой в руках.

"Повседневные хлопоты, погоня за куском хлеба, либо за очередной "обновкой" отобрали у людей время посидеть за книгой и вдуматься, что пытается донести автор с ее страниц", — отметила собеседница.

Что полностью отбивает у жителей страны тягу к знаниям, и кто заинтересован в том, чтобы максимально "отупить" жителей страны?

Ответы на эти вопросы — в интервью с собеседницей.