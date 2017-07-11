"Евроценности": в Латвии за "неправильный ответ" в соцопросе могут посадить

Радость по поводу сокращения отрицательных ответов на вопрос о том, имела ли место советская оккупация Латвии, латвийский исследователь Мартиньш Капранц празднует как крупное достижение.

То, что среди русскоязычных латвийцев до 37% увеличилось количество тех, кто не хочет отвечать на вопрос об оккупации, с точки зрения упомянутого исследователя служит убедительным подтверждением победы латвийского образа мысли над "кремлевскими пропагандистами".

В то же время, за скобками политических вопросов в социологических исследованиях остается одно очень весомое "но". В Латвии, являющейся страной Евросоюза и, судя по всему, обязанной всесторонне уважать плюрализм мнений и право человека свободно выражать свои мысли, в том числе касающиеся политики и истории, за "неправильный ответ" на вопрос социологов, касающийся вхождения республики в состав СССР, могут банально посадить за решетку.

Почему в одной из стран Евросоюза действуют такие, мягко говоря, недемократические методы?

Ответ на этот вопрос в эфире радио Sputnik дал известный российский публицист Мирослав Митрофанов.

"Латвийцы просто боятся отвечать так, как думают, учитывая всю ту истерию, которая существует в латвийском обществе, в отношении всего, что связано с историей, с Россией, с Советским Союзом. Эта истерия нарастала постоянно, начиная с 2008 года, достигнув своего пика в 2014-2015 годах, когда в адрес русскоязычных жителей Латвии звучали откровенные угрозы, принимались попытки утверждения законов, согласно которым тем, кто намеревался критиковать власть грозило бы от 5 до 8 лет тюремного заключения", — заявил Митрофанов.