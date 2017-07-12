Об истинных причинах участившихся стихийных бедствий на Земле и о том, кому выгоден миф о глобальном потеплении в эфире радио Sputnik Беларусь рассказал генеральный директор Института системно-стратегических исследований, историк и публицист Андрей Фурсов.

© Sputnik/ Aleksej Kudenko Ученые смоделировали катастрофу в условиях глобального потепления

"Несколько лет назад WikiLeaks вбросил в информационное пространство информацию о том, как совершенно сознательно создается картина глобального потепления, как завышаются цифры температур. То есть все разговоры о глобальном потеплении — это афера, которая преследует политические цели и является способом определенных научных кругов для "выколачивания" грантов", — считает Фурсов.

По его словам, в последние несколько десятков лет нам твердят о глобальном потеплении. Хотя есть другая группа ученых, которая говорит, что напротив, на земле происходит похолодание, а жара и засухи компенсируются в других частях планеты другими изменениями.

"То, что происходит в реальности, описывается значительно меньше. Это постепенное "затухание" Гольфстрима, способное привести к очень серьезным изменениям, и рутинная перестройка нашей планетосферы, которая происходит один раз в 12,5 тысяч лет. Длится она 200-300 лет. Наиболее острая фаза этой глобальной геоперестройки приходится на 30 — 60 годы ХХІ века", — говорит ученый.

Ученый считает, что реальная геоклиматическая угроза заставляет мировой истеблишмент заниматься освоением резервных территорий, наименее подверженных потенциальному риску. К таким территориям, наряду с Патагонией и Южной Африкой, относится и Северная Евразия, жителями которой мы являемся, поэтому нам стоит всерьез озаботиться укреплением безопасности и нерушимостью наших границ, так как в недалеком будущем предстоит нешуточная борьба за ресурсообеспеченные регионы Земли.