Как на пороховой бочке: кто ответит за пожар в Прункул

В ночь с 9 на 10 июля на свалке в районе Прункул произошло возгорание сухих ветвей, складированных там после снегопада, обрушившегося на столицу 22-23 апреля. В результате непогоды тысячи деревьев были повалены. Муниципальные службы в течение месяца ликвидировали последствия снегопада, свозя биоматериал на различные площадки. Одним из мест складирования веток остается бывший республиканский стадион, расположенный в самом центре Кишинева.

По мнению бывшего муниципального советника Кишинева Виктора Гурэу, ответственность за случившийся пожар должны нести как местные, так и центральные власти, которые в условиях чрезвычайной ситуации совместными усилиями устраняли последствия стихии и приняли решение об эвакуации упавших веток.

Также, по мнению собеседника радиостудии Sputnik Молдова, пожар на свалке в районе Прункул, а также сохраняющаяся угроза возгорания на других площадках, заполненных легковоспламеняющимся хворостом, являются последствиями полной неспособности местных властей "мобилизоваться и отвечать вызовам и рискам, в том числе и тем, которые нам преподносит в подарок природа".

"На протяжении девяти лет господин Киртоакэ занимался уничтожением той организационной структуры, которая была в муниципии Кишинев, и превращением местной публичной власти в партийную ячейку и дойную корову для финансирования Либеральной партии", — сказал бывший муниципальный советник.

Кто отвечает за безопасность кишиневцев и почему проблемы, которые должны решать городские чиновники, решаются огнем, на эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил бывший муниципальный советник Кишинева Виктор Гурэу.