Почему в Молдове не работает программа защиты свидетелей

По словам эксперта, программа эффективно работает в странах с большими территориями.

"Можно изменить человеку лицо, можно отправить его на проживание в другое место, где его не знают. А Молдова — это маленькая страна, кумовья, родственники везде есть. И как бы ты человека не изменил, все равно о нем будут знать", — сказал ветеран МВД в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Собеседник признал, что в условиях республики трудно убедить людей свидетельствовать в суде, особенно по тяжким преступлениям. Но и опускать руки тоже не надо, уверен бывший полицейский.

"Если мы все поднимем руки вверх, тогда преступники будут орудовать еще сильнее. Ведь на настоящий момент они этим и пользуются. Если бы преступник знал, что за совершенное преступление он отсидит, он бы не пошел на него", — резюмировал Владимир Коваль.